İşaret dili öğrenen öğretmenler klip çekti

Tokat’ta Dedeli Mahallesinde ikamet eden İbrahim (48) ve Kafiye Korkmaz (47) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Nisanur Korkmaz’la daha iyi iletişim kurmak için işaret dili öğrenen öğretmenler bir ilke daha imza attı. TOKİ Ortaokulunda çalışan öğretmenler kamera karşısına geçerek ‘Benim adım öğretmen’ parçasını işaret dili ile seslendirdi. Nisanur için işaret dilini öğrenen öğretmenlerin 24 Kasım öğretmenler günü öncesinde hazırladıkları klip sosyal medyada yoğun ilgi görmeye başladı.

İlkokulu Tokat’ta okuyan Nisanur, Tokat’ta işitme engelliler ortaokulu olmadığı için eğitim ve öğretimine bir süre Amasya’da Lokman Hekim İşitme Engelliler Ortaokulunda yatılı olarak okumaya başlamıştı. Aile hasreti nedeniyle okula alışamayan Nisanur, Tokat’a dönerek TOKİ Orta Okulu 8. sınıfta eğitim ve öğretimine devam ederken, fedakar öğretmenler Nisanur için Tokat Halk Eğitim Müdürlüğüne başvurarak işaret dili öğrenmişlerdi.