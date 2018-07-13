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13 Temmuz 2018 17:59

JAK timleri 4 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’i derede arıyor

Tokat 4 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’i JAK timleri dere yatağında aramaya başladı.

JAK timleri 4 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim’i derede arıyor

13 Temmuz 2018 17:59


Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Yaylası’nda hayvancılık yapan ailenin kaldığı çadırda kardeşi ile oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları geniş bir alanda devam ediyor. Olayın ardından Ankara’dan bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ormanlık alanda yaptığı çalışmaların ardından dere yatağında yoğunlaştı. Yenisu köyünden debisi oldukça düşük olan dere yatağı çevresinde, otluk alanlarda JAK timleri arama yaptı. Yaklaşık 6 kilometrelik alanda arama-tarama çalışması yapan ekipler Yazıtepe Baraj inşaatına kadar olan bölümde aramalarına devam edecek.




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