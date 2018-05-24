Jandarma erzak tespit köpeği ’Bahis’ öğrencilerin gözdesi oldu

Halil Rıfat Paşa İlkokulu ve Özel Ayışığı İlkokulu öğrencileri İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Erdinç İnel ve görevli personel tarafından karşılanan öğrencilere, Tokat İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli, JÖH timi, trafik timi ve köpek timi tarafından gösteri yapıldı. Erzak tespit köpeği Bahis’in gösterisini öğrenciler ilgiyle izledi. Ayrıca askeri araçların tanıtıldığı ziyarette öğretmen ve öğrencilere jandarmayı tanıtıcı kısa bilgiler verildi. 106 öğrencinin katıldığı ziyaret sonunda ikramda bulunuldu. Öğrencilere ziyaret anısı olarak jandarma çocuk dergisi, jandarma görsellerinin bulunduğu çıkartmalar, yap-boz, kalem, cetvel ve çeşitli Jandarma objelerinden oluşan hediyeler dağıtıldı.