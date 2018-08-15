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15 Ağustos 2018 14:25

Kalp krizi geçiren belediye meclis üyesi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

Tokat’ın Niksar İlçe Belediyesi’nde Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) Meclis üyesi olan 63 yaşındaki Sinan Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren belediye meclis üyesi, törenle son yolculuğuna uğurlandı

15 Ağustos 2018 14:25

Korkmaz, belediye önünde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Niksar Belediyesi’nde MHP’den Belediye Meclis Üyesi olan Sinan Korkmaz, Çamiçi Yaylasında aniden rahatsızlandı. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Korkmaz’ın burada yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Korkmaz için Niksar Belediyesi önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ın yanı sıra, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, belediye meclis üyeleri, MHP İlçe Başkanı Dursun Yılmaz, AK Parti ilçe yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, 2014 yılından bugüne kadar beraber çalıştıkları Sinan Korkmaz’ı çok sevdiklerini belirterek, "Sinan ağabeyimiz bizler için çok değerli bir insandı. Birlikte yaklaşık dört buçuk yıldır çalışmaktayız. Düzenlediğimiz meclis toplantılarında ilçemiz için büyük katkılar sağladı. Be bu vesile ile Sinan ağabeyime tekrardan Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Artık Sinan ağabeyimizin ailesi bizlerinde ailesidir. Her zaman ailesinin yanında olacağız. Tekrardan başımız sağolsun" dedi.


Törende aile büyüklerinden Seyfettin Yılmaz ise acılı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan başta Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan olmak üzere herkese teşekkür ederek, helallik istedi.


Yapılan konuşmaların ardından İlçe Müftüsü İsa Solmaz’ın yaptığı duanın ardından tören sona erdi. Belediye binasında yapılan törenin ardından Korkmaz’ın cenazesi Keşfi Şeyh Osman Efendi Cami’nde kılınan öğle namazını müteakiben Bahçelievler Kabristanlığında defnedildi.




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