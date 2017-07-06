Kanala düşen otomobilde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Gezirlik Mahallesinde gece 01.30 sularında sulama kanalı yanındaki toprak yolda seyir halinde olan Esat Özer idaresindeki 60 HE 734 plakalı otomobil DSİ’ye ait sağ sahil tarımsal sulama kanala uçmuştu. Kazada araçta bulunan 3 kişiden 2’si kurtarılırken, arkadaşlarının beyanına göre kayıp olduğu bildirilen Zeki Sarıel’i (20) arama çalışmaları devam ediyor. Gümenek mesire alanında bulunan DSİ’ye ait olan kanalın kapakları kapatılarak arama çalışmaları yaklaşık 5 saat sonra su seviyesinin düşmesi ile birlikte başlatıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) su altı arama kurtarma ekipleri otomobilin suya gömüldüğü yerden itibaren kanal içerisinde bellerine kadar gelen su içerisinde yürüyerek arama tarama çalışması yaptı. Yaklaşık 8 kilometre süren arama çalışmalarına polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yer aldı. Kayıp olan gencin babası Halim Sarıel, oğlu Ramazan Sarıel ile birlikte otomobilden sağ olarak kurtarılan Mustafa Yıldız da kanal boyunca yürüyerek arama çalışmalarını yakından takip etti. Kurtarma ekiplerinin kısa süreli ara verdiği arama tarama çalışmaları devam edecek.