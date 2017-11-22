Kar yağdı, lastikçilerde yoğunluk arttı

Türkiye’de kış lastiği takma zorunluluğu, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 01 Aralık 2017 tarihinde başlıyor. Uygulamaya yaklaşık bir hafta kala kar yağışının başlaması sonucu ise lastikçilerde yoğunluk başladı. Kış şartlarında kaza riskini azaltmak isteyen vatandaşların araçları lastikçilerin önünde sıra oluştururken, lastikçiler ise yoğunluğa cevap vermeye çalışıyor. Tokat sanayi sitesinde araçlarına kar lastiği taktırmak isteyen vatandaşlar ortalama bir kaç saat sıra beklemek durumunda kalıyor. Yaklaşık 48 yıldır lastikçilik yapan Muzaffer Çelik, kış lastiği taktırmak isteyenlerin oluşturduğu yoğunluk nedeni ile talebe yetişmekte zorluk yaşadıklarını söyledi. Tokat’a mevsimin ilk karının yüksek kesimlere düşmesi sonucu işlerini artırdığını ifade eden Çelik, ortalama 2-3 saat sıra bekleyenler olduğunu kaydetti. Lastikçi Yunus Akay ise kış lastiği taktırmak isteyenlerin kar yağışı ile birlikte arttığını, yoğun tempoyla çalıştıklarını söyledi.