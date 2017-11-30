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30 Kasım 2017 16:31

Kara Cuma’ya karşı, ’Ak Cuma’ kampanyası

Tokat’ta kupa terapisi yapan eski gazeteci Halit Arslan, Kara Cuma’ya karşı ’Ak Cuma’ kampanyası başlattı.

Kara Cuma’ya karşı, ’Ak Cuma’ kampanyası

30 Kasım 2017 16:31


Tüm dünyada ’Black Friday’, yani ’Kara Cuma’ adı ile indirim günleri ilan edilmesine tepkisini koyan, Tokat’ta kupa terapisi yapan Halit Arslan, sosyal medya hesabından başlattığı ’Kara Cuma’ya karşı Ak Cuma’ kampanyasında kupa terapisinde yüzde 50 indirim yapacağını söyledi.


Arslan,"Bir Kara Cuma kampanyası başlatıldı. Biliyorsunuz bazı insanlar, bazı ağabeylerimiz bu kampanyaya karşı geliyor. Ret ediyor, bu afişlerin kaldırılmasını istiyor. Bizlerde ne yapacağız, bunlara tepkimizi göstereceğiz. Bizlerde ’Ak Cuma’ olarak bir kampanya yapıyoruz. Bunlara karşı, bu siyonistlerin yaptıklarına karşı bizde ne yapıyoruz Ak Cuma kampanyası başlatıyoruz. Sevgili dostlarımıza yüzde 50 kampanya yaptık. 10 lira ise kupası 5 liraya düşürdük. Cumanız mübarek olsun hayırlı Cumalar ” dedi.




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