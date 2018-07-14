Kardeşi, 15 Temmuz şehidinin hayalini gerçekleştiriyor

15 Temmuz günü tankın önüne yatarak şehit olan 15 Temmuz şehidi Hüseyin Kısa’nın ailesine, Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Cumhurbaşkanlığının hazırlatmış olduğu onur belgesi hediye etti.

Tokat’ın Zile ilçesi Yıldız Tepe Köyünde bulunan 15 Temmuz Şehidi Hüseyin Kısa’nın ailesini Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel ziyaret etti. Aile ile başkanın buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Başkan Vidinel, şehidin babasına Cumhurbaşkanlığı’nın yaptırmış olduğu tasarımı hediye etti. 28 Yaşındaki Hüseyin Kısa İstanbul’da bir atölyede tornacı olarak çalışıyordu. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sokağa çıkın direnin” çağrısı sonrası sokağa çıktı. Hain darbecilerin kullandığı tankın altında kalan Hüseyin Kısa şehadet şerbetini içti.

Başkan Vidinel, Cumhurbaşkanın yaptırmış olduğu çalışmayı baba Mehmet Kısa’ya hediye ederek, “Bu aziz milletinin evlatlarına öyle hizmetkar olmalıyız ki, yorulma bilmeden. Canlarını vermişler ama hayata umutla bakıyorlar. Türk Devletinin ve Milletinin hürriyeti için can verdik. Bir ölür, Bin diriliriz diyorlar. Tüm evlatlarımızda feda olsun diyorlar. İşte dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Rabbim kendilerinden razı olsun” derken ama Mehmet kısa, “vatan sağ olsun. Biz tek bir devlet, millet, her zaman muhafazakar olmayı istiyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızda başımızda olduğu sürece ileriye yükselmeyi isteriz” şeklinde konuştu.

Anne Çiçek Kısa ise askerden geldiğinde Hüseyin Kısa’nın şehit olmadığına üzüldüğünü ama 4 yıl sonra nasip olduğunu belirtti. Kardeşi Fadime Kısa da abisinin hayalini gerçekleştirdiğini belirterek abisinin istediğini üniversitede okuduğunu söyledi.