Kayıp Evrim için metruk binalarda arama yapıldı

5 yaşındaki Evrim Atış’ın köydeki evinin çevresi ve metruk binalarda JAK ve AFAD ekipleri arama yaptı.

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında Salı günü kaybolan Evrim Ateş’i arama çalışmaları devam ediyor. Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış’ı en son annesi gördü. Çadırda bıraktığı kızını ahırdan döndüğünde göremeyen anne Atış, yakınları ile birlikte çevrede arama yaptı. Sonuç alamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Komandolar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri vatandaşlarla birlikte ormanlık alanda, dere yataklarında aranmadık yer bırakmadı. JAK ve AFAD ekiplerinin kadavra köpekleri, iz takip köpekleri iz aradı.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda bir bulguya rastlanamazken, JAK ve AFAD ekipleri Yenisu Köyünde Evrim’in evi ve metruk binalarda arama yaptı. Yaylaya 3 kilometre uzaklıkta bulunan köyde JAK’ın kadavra köpeği ‘mavi’ ve ‘’durgun’’ isimli iz takip köpeğinin de katıldığı arama çalışmalarında bir ipucuna ulaşılamadı.Köy sakinleri ise köylerinde ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını, yapılan arama çalışmalarında bir ize rastlanamamasının üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti.