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15 Ağustos 2018 17:00

Kayıp muhtar 3 gün süren aramalarda yine bulunamadı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Nisan ayında gerçekleşen trafik kazası sonucunda Kelkit Çayında kaybolan Muhtar Ayhan Cebe için ailesinin isteği üzerine 3 gün önce başlatılan arama çalışmaları tüm çabalara rağmen sonuçsuz kaldı.

Kayıp muhtar 3 gün süren aramalarda yine bulunamadı

15 Ağustos 2018 17:00

Yapılan aramalara Samsun’dan AFAD’a ait arama kurtarma köpeği ’Abrek’ de eşlik etti.


Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Kelkit Çayı’na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe’yi arama çalışmaları ailesinin isteği üzerine yeniden başladı. Tokat AFAD ekipleri ile birlikte Samsun AFAD’a ait arama kurtarma köpeği Abrek’in de eşlik ettiği ve 3 gün süren kara ve su aramaları sonuçsuz kaldı.


Reşadiye’ye bağlı Cimitekke Beldesinde mahalle muhtarı olan evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe için ailesi acı da olsa bir haber bekliyor.




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