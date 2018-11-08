Kaymakam Ant, marul hasadı yaptı

Tokat'ın Zile ilçesindeki Korucuk köyünü ziyaret eden Kaymakam Kubilay Ant, köy halkıyla bir araya geldi. Daha sonra seralarda üretim yapılan alanlarda incelemelerde bulunan Kaymakam Ant, sezonun ilk marul hasadını gerçekleştirdi. Köy halkına sebze hasat döneminin bereketli olmasını dileyen Ant, "Köylerimizde yapılan üretiminin önemini biliyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek üzere bugün Korucuk köyüne ziyaret gerçekleştirdik. Gittiğimiz köylerde vatandaşlarımızın gösterdiği misafirperverlikten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.