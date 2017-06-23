Kaymakam Erdem’den ev ziyaretleri

Reşadiye ilçesinde göreve başladığı günden bu yana halk ile beraber olan Kaymakam Faruk Erdem, Ramazan Bayramı öncesi engelli ve yardıma muhtaç aileleri ev ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor. Yardıma muhtaç ailelerin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Erdem, ihtiyaçların giderilmesi konusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bünyamin Ateş’e talimat verdi.

Kaymakam Erdem bayram öncesi ilçede yaşayan büyüklere yaptıkları ziyaretlerin kendisine büyük haz verdiğini söyleyerek,"Bayram öncesi yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmak severek yaptığımız bir görevimiz. Neticede ömrümüz yeterse hepimizin durumu bu olacak. O zaman kendimize nasıl davranılmasını istiyorsak, bugün o şekilde hareket etmek zorundayız. Onları evlerinde ziyaret ederek bayram öncesi ellerini öpüp, isteklerini dinledik. İnsanlar arasında sevgi, saygı, karşılıklı güven ve merhamet duygularının yeşermesinde birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesinde yaşlı ve hasta insanlarımızın ziyaret edilerek, görülüp gözetilmesinin önemi toplumumuz için çok büyük. Hem dini hem de insani bir görevdir. Diğer yandan gelişmiş ve medeni bir toplum olmanın da en önemli göstergelerinden biri kimsesiz ve yaşlılara, toplumun dezavantajlı kesinlerine verilen değer. Bu vesile ile herkesin Ramazan Bayramı tebrik eder, bayramın anlamı ve önemine uygun bir tatil geçirmenizi temenni ederim." dedi.