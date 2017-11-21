Kaymakam Kapankaya köylerdeki çalışmaları inceledi

Köy ziyaretleri kapsamında ilk olarak Bilgili köyüne geçen Kaymakam Kapankaya, yapılan yatırım ve çalışmaları yerinde görüp inceledi.

Bilgili Köyünde Muhtar Yüksel Yılmaz ve azaları tarafından karşılanan Kaymakam Kapankaya köy okulunu ziyaret ederek okulun tamir ve tadilatları için gerekeni yapacaklarını söyledi. Burada devam eden kanalizasyon çalışmalarını da yerinde inceleyen Kapankaya, vatandaşların talep ve isteklerini de not etti. Kaymakam Kapankaya daha sonra muhtar ve heyetle beraber içme suyu olmayan ve bu sebeple sondaj çalışması yapılan Kurukese mahallesine geçti. Niksar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Hizmet Götürme Birliğince İl özel İdaresinden aktarılan kaynaklarla yapılan sondaj çalışma suyu ilgili teknik ekipten bilgiler alındı.

Ardından Özalan ve Özveren köylerini ziyaret eden Kaymakam Kapankaya, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinledi. Burada köylülerden köyün sorunlarına ilişkin bilgiler alan Kaymakam Kapankaya köy gurup yollarının önümüzdeki yıl 2. kat asfaltının programa alındığını ve bozulan yerlerin de tamir edileceğini söyleyerek, geçen yıl ve bu yıl bu yolda 10 km 2. Kat, 8 km 1. Kat asfalt yapıldığını ifade etti.

Özveren Köyünde köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından misafir edilen Kaymakam Kapankaya, Köy muhtarının derelerinin gübre akıntılarıyla bozuk olduğunu ve bu konuda destek istemesine, “Bu konuda İlçe Umumi Hıfzı sıhhi kararı aldık, bu kararı hayvan sahiplerine tebliğ edelim uymayanlar hakkında süre verelim, yine uyulmazsa cezai işlemle gerekeni yapacağız” dedi.

Kapankaya ayrıca köy içerisindeki tali yolunda asfalt yapılması için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Ziyarettin devamında Özeren köyünün asfalt olması talep edilen Çakmak mahallesine geçildi. Söz konusu yol incelenerek mahallelinin de talepleri yerinde dinlendi.

Ziyaretler kapsamında son olarak Çalca Köyüne geçen Kaymakam Kapankaya burada kendisini bekleyen muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşlar köyde bu yıl yapılan köy yolu 2. kat asfalt çalışması, içme suyu sondaj ve şebeke çalışması ile devam etmekte olan kanalizasyon çalışması için devlete ve yetkililere teşekkürlerini ilettiler.

Yapılan çalışmaların olumlu olduğunu aktaran Çalca Köyü Muhtarı Halil Kaya; “Sayın Kaymakamım yıllardır köyümüzde içme suyu yetersiz idi, bu yıl verdiğiniz destekle yapılan içme suyu sondajı olumlu sonuçlandı. Biz köy halkı olarak verdiğiniz bu destekten dolayı size teşekkür ediyoruz” dedi.

Köy ziyaretlerinin devam edeceğini kaydeden Kaymakam Kapankaya, yapılan ziyaretlerle sorun ve sıkıntıların yerinde tespit edilerek gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Köy ziyaretlerinde Kaymakam Kapankaya’ya, İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Keskin, kamu kurum amirleri eşlik etti.