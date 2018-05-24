Kenelerden korunmak için basit, etkili bir yöntem

Yazın gelmesiyle birlikte toprak altından çıkan kenelerin ısırma vakalarında artış yaşanıyor. Çorum’da 1 kişi, Sivas’ta 2 kişinin Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından ölmesi alınacak tedbirleri gündeme getirdi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Öğretim Üyesi Dr. Zafer Parlak, tarlada çalışanların, pikniğe gidenlerin, ormanlık alanda dolaşanların mutlaka kenenin vücuda girmesini önleyecek şekilde kıyafet giyilmesi önerisinde bulundu. Parlak, pantolon paçalarının çorapların içine alınarak önlem alınabileceğini belirterek, "Bulaşın önlenmesi için yapılması gerekenler doğada çalışırken mutlaka kenenin vücuda girmesini önleyecek şekilde kıyafet giymeleri uygundur. Çorapları yukarıya doğru çekebilirler, tercihen beyaz renkli kıyafet giyilmesi uygundur. Mutlaka eve dönüşünde vücutlarını kontrol ederek kene ısırığını kontrol etmeleri gerekiyor" dedi.

Kene ısırmasında ilk 24 saat önemli

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının kenenin taşıdığı bir virüs yoluyla oluşan bir hastalık olduğunu belirten Parlak, "Kene yapışması durumunda kişi bu konuda eğitimli ise keneyi kendisi çıkartıp en yakın sağlık kuruluşuna başvurabilirler. Eğer bu konuda yeterli bilgi ve eğitimleri yoksa mutlaka bir hastaneye, acil servise başvurmaları gerekmektedir. Kenenin çıkartılarak hastanın takibe alınması uygundur. Çünkü kenenin vücutta kaldığı süre bulaşma açısında önemli. Kenenin virüsü bulaştırması için en az 24-48 saat vücutta kalması gerekiyor. Ama daha erken bir dönemde keneye yakma, ezme gibi bir durumda bulunulursa daha erken de bulaş olabilmektedir. O nedenle kene görüldüğünde yakma, veya ezme gibi işlem yapılmamalıdır. Bu şekilde yapıldığında kene virüsü kusarak taşıdığı virüsü vücuda verebilmektedir. Bu konuda özellikle dikkat edilmesini istiyoruz" dedi.

Tokat’ta bu yıl içinde 9 vakanın olduğunu yapılan tedavilerinin ardından taburcu ediliğini ifade eden Parlak, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde KKKA vakaların tedavisinin yapılabildiğini kaydetti.

Keneden korunmanın en basit yolu

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde babası Veli Erhan’ın kene tutunduktan bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırdıklarını ifade eden Zafer Erhan, "Babamı bir ay önce kene tutmuştu. Yozgat’ın bu yıl ilk vakası idi. 17 gün hastanede yattı. Çok tehlikeli bir hastalık. Paçalarını çoraplarının içine sokmadığı için bacağından giren kene kalça bölgesine yapışmış. Banyo yaparken bilmeden başka bir böcek sanarak şey olmaz diye koparmış. Ama bir şey olmaz demeyin kene çok tehlikeli bir hastalık. Babam tedavisinden sonra sağlığına kavuştu" diye konuştu.

Tarlaya çıkarken paçalarını çoraplarının içine alarak önlem aldıklarını ifade eden Erkan, kene ilaçları da kullandıklarını sözlerine ekledi.