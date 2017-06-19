Kılıçdaroğlu’na Tokat’tan destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanması üzerine Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne CHP Tokat İl Yönetimi tarafından düzenlenen organizasyonla destek verildi. Cumhuriyet Meydanı’nda ellerinde ’Adalet’ pankartları ile gelen partililer sloganlar attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan CHP Tokat İl Başkanı Feramuz Şahin, "Bir milletvekili tutuklanması ile CHP’nin toplumsal muhalefetinin geri kalacağı yapılamayacağı anlayışı içerisindeler. İstanbul’da genel başkanımızla beraber kitlelerin birbirleriyle kavuştuğu 1 milyon insanla buluşacağız. Hükümetin yapmış olduğu özellikle adalet, yargı konusundaki yanlışlarının tekrar yapılmaması bir uyarı amacıyla bu toplantıyı gerçekleştireceğiz" dedi.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ise Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu yürüyüşe Tokat’tan da güç vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye’de adalet arayanları yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Durmaz, "Adaleti mumla aradığımız günlerden geçiyoruz. Hakimler, savcılar, mahkemeler tek adama hizmet edercesine çalışıyor. Adalet için başvuracak bir merci yönetenlerin eli ile bırakılmadı" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu’na destek eylemi sona erdi.