Kongrede arbede: 3 kişi gözaltına alındı

Geçtiğimiz yıllarda da olaylı kongreleriyle akıllarda kalan Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifinin genel kurulu, güvenlik tedbirleri ve geniş alan ihtiyacı dolayısıyla il merkezinde bulunan Gaziosmanpaşa Stadyumunda sabah saatlerinde başladı. Yaklaşık 60 bin üyeye sahip kooperatifte Yalçın Bekler ve Cemalettin Uzamış’a ait iki farklı liste ile seçime gidildi. Oy verme işlemleri devam ederken zaman zaman kendini gösteren sözlü tartışmaların en sonuncusunda arbede yaşanınca, stadyumda büyük çaplı güvenlik tedbirleri alan emniyet teşkilatının müdahalesi de gecikmedi. Arbedeye karışan, Y.U., Ü.S., E.A. isimli 3 kişi gözaltına alınarak stadyum dışına çıkartıldı. Zaman zaman gerginliklerin gözlemlenmeye devam edildiği genel kurulda 17.00 itibari ile sandıklar açılarak oy sayımının gerçekleşeceği bildirildi.