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26 Mayıs 2018 11:18

Kuş Cenneti doğa manzarası ile büyülüyor

Toka’ta Kaz Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Kuş Cenneti doğa manzarasıyla büyülüyor.

Kuş Cenneti doğa manzarası ile büyülüyor

26 Mayıs 2018 11:18


Tokat Kaz Gölü’nün ulusal ve uluslararası turizmine açılması için başlatılan çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta kuşların önemli göç durakları ve "Yaban Hayatı Geliştirme Sahası" olan Kaz Gölü’nde 443 dekar alanda balçık ile biriken tortular temizlendi. Kuşların konaklayabilmeleri, iniş ve kalkış yapabilmeleri amacıyla göl yüzeyini kapatan sazlıklar kesildi. Yapılan çalışmalarla göl alanının daralması önlenerek, su derinliğini artırılarak 3 adet adacık oluşturuldu. Kara Leylek, Ak Leylek, Angıt, Alaca Balıkçıl, Gri Balıkçıl, Ak Kuyruksallayan Büyük Beyaz Balıkçıl, Karatavuk, ördek türleri, kaz türleri, Çıvgın, Çayır incir kuşu gibi 110 kuş türüne ev sahipliği yapan Kaz Gölü’nde iki gözetleme kulesi ile doğa tutkunlarına kuşları izleme imkanı sunuldu.



’Gölün büyüsü projesi’


Ramazan ayında adeta vatandaşların akınına uğrayan kaz gölünde oluşturulan yürüyüş yollarında gezen vatandaşlar yaban hayatını yakından görme imkanı buluyor. Yeşilliklerin içindeki göl alanı ise fotoğraf tutkunlarını mest ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Kaz Gölü çevresinde yürüyüş yolu, seyir terası ve gün batımı köprüsü gibi çevre düzenlerinin tamamlandığını kaydetti. Gölün büyüsü projesi adı altında yapılan çalışmalarda kuş gözlemcileri için kuleler yapıldığını ifade eden İkinci, "Kaz Gölü’nde ayrıca vatandaşların yürüyerek gezebilmeleri için 450 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapıldı. Amacımız insanlarla ekosistemi bir araya getirebilmek. Şehir hayatında insanların iş stresinden, betonlaşmadan uzaklaşarak nefese alabilmeleri, doğada yaşayan kuş türlerini görmeleri istedik. Aynı zamanda Pazar ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ballıca mağaramız ile birlikte kaz gölü kuş cennetini de turizm ağına alarak insanların orada günü birlikte vakit geçirebilmelerini sağmak istedik. Proje kapsamında ayrıca Kaz Gölü’nde kayıklarla motorlarla insanları gezdirmeyi hedefliyoruz" dedi.




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