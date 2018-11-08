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Lösemili çocuklara Teakwondoculardan destek

Niksar Belediyespor ve Niksar Gençlik Spor Teakwondo kulübü 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında maske takarak lösemi ile mücadele eden çocuklara destek oldular.


Antrenör Kurtuluş Yücer eşliğinde çalışmalarını sürdüren Teakwondo kulübü sporcuları, antrenmanlarını maske takarak yaptılar.


Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluştumak için maske taktıklarını belirten Antrenör Kurtuluş Yücer; “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle Niksar Belediyespor ve Niksar Gençlik Spor Teakwondo Spor kulübü olarak maskelerimizi takıp biz de farkındalık adına bir adım atmak istedik. Biz Teakwondo sporcuları olarak, toplumun bu konuda bilinçlenmesini ve farkındalığının oluşmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

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