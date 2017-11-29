MHP’li Çalışkan’dan ’Kara Cuma’ tepkisi

MHP Tokat İl Başkanı Onur Çalışkan yaptığı açıklamada ’Kara Cuma’ adıyla kampanya yapan bütün işletmeleri ise protesto etme kararı aldıklarını söyledi. Başkan Çalışkan, "Cuma, İslam alemi için kara değil mübarektir. Tüm dünyada etkisini gösteren 1929 yılındaki dünya ekonomik krizinin Cuma gününe denk gelmesine atıf yapan, insanları alış verişe teşvik eden indirim kampanyalarının Batılı ülkelerden sonra Türkiye’de de ’Kara Cuma’ adıyla yapılması İslami hassasiyetlerimize zıt bir olgudur. Dinimizce de Cuma günleri alış veriş yapmak bereketli sayılırken böylesi bir günde en uygun kampanya ismi ’Mübarek Cuma İndirimi’ olmalıdır. Tüm esnaflarımızı bu kampanya ya destek olmaya davet ediyoruz. Cuma kara değil mübarektir" dedi.