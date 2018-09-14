Müdür, okul sıralarını zımparaladı duvarları boyadı

Tokat'ta Gaziahmet İlkokulu Müdürü, okulundaki sınıf sıralarını zımparaladı, okul duvarlarını boyayarak eğitim öğretim dönemine hazırladı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Gaziahmet İlkokulu'nun 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazır hale gelmesi için Okul Müdürü Çetin Kaya, müdür yardımcıları ve hizmetlilerden oluşan bir ekiple örnek bir çalışmaya imza attı. Okul bahçesinde sıraların üstünü zımpara makinesi ile zımpara yapan müdür Kaya, daha sonra sıralara vernik attı. Müdür yardımcıları ve hizmetlilerin de katkılarıyla eskiyen sıralar yenilenerek sınıflara taşındı.

Okul Müdürü Kaya, Temmuz ayında okullar tatilken çalışma yaptıklarını belirterek, “Okulumuzda ben ve iki müdür yardımcımız ve hizmetli arkadaşla birlikte bir çalışmaya imza attık. Babam da emekli öğretmen, bu gibi işlere elimiz yatkınlığından dolayı babamın evde bulunan malzemelerini alarak burada yıpranan sıralarımızı zımpara yaptık, arkasından da vernikledik. Tabi ben bu işleri severek yapıyorum, ilk defa da bunu yapmıyorum. 28 yıllık öğretmenim can sıkıntısından dolayı kendi işimi kendim yapmak istedim. Bu işleri severek yapıyorum okulun parasının heba olmasını istemedim. Elimden geldiği için yaptım” dedi.

Okul Müdürü Kaya sıra zımparalamayı ve duvar boyamayı zevkle yaptığını belirterek, “Bu işi zevk alarak yaptım, hiçte bir sıkıntı duymadım. Babamın evde kompresörü de vardı, onu da kullanarak okulun dış ve iç cephesindeki boya işlerini de yine kendim yaptım, delik olan kısımlara da hizmetli arkadaşlarla birlikte alçı yaptık. Her senede bunu yapıyorum zaman geçirmiş olduk. Temmuz ayında yapmış olduğumuz bu çalışma ile birlikte okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirdik, şu anda da pazartesi günü öğrencilerimizle birlikte 2018-2019 eğitim öğretim yılına eksiksiz şekilde başlayacağız” diye konuştu.