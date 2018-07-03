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03 Temmuz 2018 12:59

Niksar Uluslararası Oryantiring Yarışlarına ev sahipliği yapacak

Türkiye Oryantiring Federasyonu 1.

Niksar Uluslararası Oryantiring Yarışlarına ev sahipliği yapacak

03 Temmuz 2018 12:59

Kademe Niksar Ayvaz Suyu Yarışı 4. International NiksarCup yarışları 12 Ekim’de Tokat’ın Niksar ilçesinde gerçekleşecek.


Yarışma öncesi hazırlıklar için Oryantiring Tokat İl Temsilcisi ve Niksar Belediyespor Oryantiring takımı antrenörü İlker Melikoğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ı makamında ziyaret etti.


Uluslararası düzeyde yapılacak yarışlara birçok ülkeden sporcunun katılım sağlaması bekleniyor. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar’ın turizmi ve uluslararası tanıtımı konusunda yarışların Niksar için önemli olduğunu vurgulayarak, “Oryantiring sporu ilçemizin markası haline geldi. Tüm dünyada ilgiyle takip edilen oryantiring branşında ilçemizde birçok gencimiz ter döküyor. Gençlerimizin gelişimi ve oryantiringte daha büyük başarılar sağlamak adına böylesine büyük etkinliklere ev sahipliği yapmak bizleri mutlu ediyor. Ayrıca yapılacak yarışların bu yılki adının Niksar Ayvaz Suyu Yarışı olması ayrıca bizleri gururlandırdı. Bu sayede hem ilçemizin tanıtımını yaparken ayrıca 1400 yıllık şifa kaynağımız Ayvaz Suyumuzu tüm dünyaya duyuracağız. Yarışların ilçemizde yapılması için büyük efor sarf eden Oryantiring Tokat İl Temsilcisi ve Niksar Belediyespor oryantiring takımı antrenörü İlker Melikoğlu’na teşekkür ediyorum” dedi.


Oryantiring Tokat İl Temsilcisi ve Niksar Belediyespor Oryantiring takımı antrenörü İlker Melikoğlu ise yaptığı açıklamada, Niksar’da yapılacak Kademe Niksar Ayvaz Suyu Yarışı 4. İnternational NiksarCup yarışları için büyük destekleri olan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’a teşekkür etti.




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