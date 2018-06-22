Niksar’da İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Niksar Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında İmar Barışı ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Toplantıya Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, mimarlar, mühendisler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz, İmar Barışının ne olduğu hakkında bilgiler vererek; “Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi düzenlenerek bu yapıların kayıt altına alınması ve böylece bu yapıların imar sorunlarının çözülmesidir” diye konuştu.

İmar barışı başvurularının E-Devlet üzerinden beyan esaslı şekilde gerçekleştirileceğini ifade eden

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Yılmaz, "Yapı Kayıt Belgesi 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için alınabilir. Yapı kayıt belgesi müracaatları 31.10.2018 tarihine kadar yapılacaktır.

Yapı kayıt belgesi bedeli 31.12.2018 tarihine kadar ödenebilecektir. Başvurular malik veya vekilinin beyanına göre e-Devlet üzerinden yapılır. Yapı kayıt belgesi bedeli, yapının bulunduğu arsanın emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette % 5’i olacak şekilde hesaplanır” dedi.

Yılmaz imar barışından faydalanamayacak yapılar hakkında da bilgiler vererek; “Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde bulunan yapılar, hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar, 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde yer alan yapılar, İstanbul tarihi yarımada içinde yer alan yapılar,

6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi alanda yer alan yapılar, kapsam dışı kalmaktadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Vatandaşların imar barışıyla ilgili sorularının ardından toplantı sona erdi.