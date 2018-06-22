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22 Haziran 2018 15:58

Niksar’da Okuma Yazma Seferberliği Sertifika Töreni

Tokat’ın Niksar ilçesinde, okuma yazma seferberliği kapsamında düzenlenen kursu tamamlayanlara sertifikaları törenle verildi.

Niksar’da Okuma Yazma Seferberliği Sertifika Töreni

22 Haziran 2018 15:58


Niksar Ortaokulunda gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Kaymakam Selami Kapankaya, ilçede okuma yazma öğrenen 564’ü bayan, 107’si erkek olmak üzere 671 kursiyerin sertifika aldığını söyledi.


Okuma yazmanın önemine değinen Kaymakam Kapankaya, okuma yazma öğrenmeyenlerin günlük hayatta sıkıntılarla karşılaştıklarını anlatarak, kursa katılanların sürekli kendilerini geliştirmesini istedi.


Kaymakam Kapankaya ilçede okuma yazma bilmeyen kimsenin kalmaması için de çalışmaların devam edeceğini de belirterek; “Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşlerinin bu yönde atmış oldukları adımı sonuna kadar sürdürüp vatandaşlarımıza bu mutluluğu yaşatmak istiyoruz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.


Sertifika törenine Kaymakam Kapankaya’nın yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bünyamin Çelik’te katıldı.




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