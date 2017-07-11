Niksar’da şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Niksar ilçesindeki Harmancık şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Şehitlikte İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya ve Belediye Başkanı Özdilek Özcan tarafından çelenkler sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Protokol ve katılımcılar daha sonra sırasıyla Harmancık ve Melikgazi Şehitliğinde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ederek dualar etti. Daha sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Etkinlik kapsamında daha sonra Şeyh Keşfi Osman Efendi camisinde 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu. Niksar Öğretmenevinde şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek ikram edildi.