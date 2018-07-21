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21 Temmuz 2018 14:11

Niksar’da trafik kazası: 5 yaralı

Tokat’ın Niksar ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Niksar’da trafik kazası: 5 yaralı

21 Temmuz 2018 14:11


Edinilen bilgiye göre, kaza, Niksar çevre yolu 50. Yıl Mahallesi cezaevi kavşağı ışıklarda meydana geldi. Kazada, Ahmet K. (50) idaresindeki 60 NK 588 transit minibüs ile Zeki S. (60) idaresindeki 60 NH 247 plakalı otomobil çarpıştı.


Kazada otomobilde bulunan H.S. (81), F.S. (67), Y.İ.A. (6), H.A. (76) ve F.E. (53) yaralandı.


Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




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