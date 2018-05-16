Öğrenciler Polonya’da Karakucak güreşinin tanıtımını yaptılar

Erasmus Projesi kapsamında Zile’den Polonya’ya giden güreşçi ve sporcu öğrenciler Karakucak güreşinin tanıtımını yaptılar. Katılımcı ülkelerin geleneksel spor ve oyunlarını tanıttığı proje faaliyetleri kapsamında Türk öğretmen ve öğrenciler tarafından Karakucak güreşi ve mendil kapmaca oyunu tanıtıldı ve mendil kapmaca müsabakası düzenlendi. Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, Macaristan, Polonya ve Romanya’dan katılan öğretmen ve öğrenciler de kendi geleneksel spor ve oyunlarının tanıtımını uygulamalı olarak yaptılar. Spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Szkola Podstawowa nr 2 w Lochowie okulunda çeşitli spor dallarında müsabakalar düzenlendi.