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16 Mayıs 2018 12:38

Öğrenciler Polonya’da Karakucak güreşinin tanıtımını yaptılar

TOKAT (İHA) – Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın tahsis ettiği hibe desteğiyle Zile Hüseyin Gazi Ortaokulu ve Zile Fevzi Çakmak Ortaokulu tarafından yürütülen, UNION adlı Erasmus projesi kapsamında 4 öğretmen ve 6 öğrenciden oluşan ekip Polonya’nın Lochow kentindeki öğretim faaliyetlerine katıldı.

Öğrenciler Polonya’da Karakucak güreşinin tanıtımını yaptılar

16 Mayıs 2018 12:38


Erasmus Projesi kapsamında Zile’den Polonya’ya giden güreşçi ve sporcu öğrenciler Karakucak güreşinin tanıtımını yaptılar. Katılımcı ülkelerin geleneksel spor ve oyunlarını tanıttığı proje faaliyetleri kapsamında Türk öğretmen ve öğrenciler tarafından Karakucak güreşi ve mendil kapmaca oyunu tanıtıldı ve mendil kapmaca müsabakası düzenlendi. Türkiye’nin yanı sıra Portekiz, Macaristan, Polonya ve Romanya’dan katılan öğretmen ve öğrenciler de kendi geleneksel spor ve oyunlarının tanıtımını uygulamalı olarak yaptılar. Spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Szkola Podstawowa nr 2 w Lochowie okulunda çeşitli spor dallarında müsabakalar düzenlendi.




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