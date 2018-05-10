Öğretmenler kendi eserlerini sergiledi

Niksar Belediyesi iş merkezinde açılan 30 tane yağlı boya tablonun sergilendiği resim sergisi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı. Serginin açılış kurdelesini kesen Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, sanata verilen değeri çok önemsediklerini belirterek,"Değerli öğretmenlerimizin emek harcayarak düzenledikleri sergi için tebrik ediyorum. Hepsi birbirinden değerli eserler ortaya çıkarmışlar. Öğretmenlerimizle bundan sonra da sanatla iç içe geçmiş platformlarda buluşma ümidini taşıyoruz." dedi.

Sergi açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Bülent Aybak, okul müdürler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. TOKİ Ulucan İlköğretim Okulunda görev yapan Resim Öğretmeni Metin Kaş rehberliğinde organize edilen sergide, yine aynı okulda görev yapan kadın öğretmenler Ayşe Gürevin, Makbule Bayrakçıoğlu, Aycen Bilgili, Sebahat Öztürk Güreş, Mediha Yeteroğlu, Aysel Karslı, Hüsniye Köknar, Mücella Köknar, Hilal Atila, Şule Balıbey, Esin Kihtir, Gülşan Eraslan, Derya Seçkin, Özge Kipeci, Fatma Demir ve Fatma Tuğlu’nun resimleri bulunuyor.