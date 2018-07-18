(Özel) Evrim’i bulana tek varlığı olan hayvanlarını verecek

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim günlerdir aranıyor. Evrim’in kaybolmasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma yapılıyor. Arama çalışmalarının yanı sıra her türlü olasılık değerlendiriliyor.

Günlerdir gelecek iyi bir haberi bekleyen anne Dilek Atış, Evrim’in kaybolduğu gün üzerinde pembe renkli kıyafeti olduğunu kaydetti. Ahırdan çadıra geldiğinde çocuğunu bulamadığını ifade eden anne Atış, şüphelendiği kimse olmadığını belirterek, “Evrim’i kardeşinin yanına oturturdum, oyuncakları ile oynuyordu. Kızıma beş dakikaya geliyorum ahırdayım dedim. Ahırdan çıkmam ile ahıra girmem arasında çocuğum sır oldu gitti. Ne taraftan gitti haberim yok. Çocuğumu bulup getirene ne isterlerse veririm. Ben danamı tosunumu ne isterlerse vermeye razıyım. Malım mülküm onların olsun yeter ki çocuğumu getirsinler. Ben çocuğum için ölürüm” dedi.

Aramalarda bir bulguya rastlanmadı

Şüphelendiği kimse olmadığını ifade eden Atış, “Arkamızdan buraya gelen giden var mıydı bilmiyorum. Çocuğumun kaybolduğu gün çadır bölgesinde benle birlikte halamız vardı. Eşim köyde patoz yapıyordu. Tek isteğim yavrumu getirsinler. İstedikleri her şeyi vermeye razıyım. Çadırda, evde her yerde arama yapıldı bir şey bulunamadı” diye konuştu.

Eylül’ü bulan ’Abrek’, çadır bölgesinde arama yaptı

Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden getirilen ’Abrek’ isimli arama köpeği, Evrim’in ailesinin kaldığı çadır ve ahırların çevresinde arama yaptı. Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’yı bulan arama köpeği Abrek’in yanı sıra Mali ve Chi chi ile JAK timinin kadavra köpeği Mavi ve iz takip köpeği Durgun da aramalarda yer alıyor.

Kaybolduktan 5 saat sonra ihbar yapılmış

Öte yandan, Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Burhan ve Dilek Atış çiftinin 3 buçuk yaşındaki kızı Evrim’in 10 Temmuz 2018 günü sabah 08.30 sıralarında kaybolduğu, aynı gün saat 13.41’de 156 Jandama İmdat hattına ihbar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Olayın haber alınmasına müteakip, derhal Turhal İlçe Jandarma Komutanlığından yeteri kadar kuvvet bölgeye intikal ettirilmiş ve Turhal Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek olaya el konulmuştur. Bölgeye intikal ettirilen 2 Jandarma Asayiş Timine 10 kişi ilave olarak 3 Jandarma Komando Timi 36 kişi, 30 Jandarma Personeli, İl AFAD Müdürlüğünden 10 personel ve İz Takip Köpeği ile Drone unsuru da ivedi görevlendirilmiş, bölge halkının da katılımı ile arama faaliyetine başlanılmıştır. Aynı gün Ankara’dan JAK (Jandarma Arama Kurtarma Timi) ile Kadavra ve İz Takip Köpeği de talep edilmiştir. Halen bölgede, 2 Jandarma Asayiş Timi 10 kişi, 2 Jandarma Komando Timi 24 kişi, 1 JAK Timi, 6 UMKE Personeli, 12 AFAD Personeli, İz Takip ve Kadavra Köpeği, Drone unsuru ile bölge halkından oluşan kalabalık bir ekiple arama faaliyetine devam edilmektedir. Oluşturulan özel ekip ile olay tüm yönleriyle araştırılmakta, olayın aydınlatılması ve kaybolan Evrim Atış’ın bulunması için devletin tüm imkânları seferber edilmektedir. Arama faaliyeti Evrim Atış bulununcaya kadar aralıksız sürdürülecektir.”