Polisten kurban satıcılarına dolandırılmayın uyarısı

Tokat’ta kent merkezinde bulunan sebze hali arkasında kurulan kurban pazarı Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edildi. Kurban pazarında satış yapan hayvancıları, sahte para, karşılıksız evrak ve veresiye satış şekilleriyle dolandırmak isteyen kötü niyetli kişilere karşı uyaran polis ekipleri, dağıttıkları broşürlerle bu tür durumlarla karşılaşan üreticilerin yapmaları gerekenleri anlattı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için bu ve benzeri çalışmaları her yıl yaptıklarını söyleyen Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt, "Her kurban bayramı öncesinde biz bunları yapıyoruz kurban satıcılarını bilgilendirmek amacıyla. Buralarda karşılaştığımız olaylar genellikle eksik para verilme, sahte para verilmesi konusu ve hayvanların çalınması konusu olabiliyor. Bu sene için bize her hangi bir müracaat yok bu konularla alakalı. Buradaki satıcılarımız uzak yerlerden gelen vatandaşlarımız. Herhangi bir kazaya belaya uğramadan satışlarını yapıp memleketlerine dönmek istiyorlar. Biz de bu amaçla buradayız" şeklinde konuştu.

Kurban pazarında geçtiğimiz yıl sahte para vakası ile karşılaştığını söyleyen besicilerden Veli Bey, kendisinin sahte parayı gerçeğinden ayırt edebildiği için kanmadığını ama bilmeyenler için emniyet tarafından dağıtılan broşürlerin çok faydalı olduğunu söyledi.