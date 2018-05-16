Ramazan’da bu lezzet sadece Tokat’ta var

Tokat’ta simit, yağlı imal eden fırınların birçoğu Ramazan ayı ile birlikte çörek üretimi yapıyor. Nohut mayasından yapılan tuzsuz ve şekersiz olması dolayısıyla damaklarda kendini has ayrı bir tat bırakan Ramazan çörekleri şeker, tansiyon ve mide rahatsızlığı olan kişilere iyi geliyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çörekler şekil verilerek kara fırınlarda pişiriliyor. Hazmı kolaylaştıran çörekler sade, cevizli ve kuru üzümlü olarak çeşitli boylarda satılıyor. Orta boy sade çörek 5 liradan cevizli ve üzümlü çörek ise 10 liradan satılıyor.

İftar yemeklerinden sonra çayın yanında ikram edilen Ramazan çörekleri il dışına siparişle kargo ile gönderiliyor. Dede ve baba mesleğini Meydan Çarşısı’nda devam ettiren Mehmet Çelik (33), nohut mayasında yapılan çöreğin Türkiye’de sadece Tokat’ta yapıldığını söyledi. Tuzsuz ve şekersiz olması dolayısıyla Ramazan çöreğinin ilgi gördüğünü ifade eden Çelik, "Hazmı kolay ve şeker hastalarının tercih ettiği bir ürün. Ramazan ayında yoğun olarak yapılıp tüketiliyor. İftar yemeğinden sonra tüketildiğinde hazmı kolaylaştırıyor" dedi.

Ramazan ayının ilk günü olmasına rağmen ilgiden memnun olduklarını ifade eden Çelik, "Ramazan çöreğini zam yapılmadı, geçen yıl ki fiyatlarla aynı. Sade çörekler 5 lira cevizli çörekler 10 lira. İl dışında da sipariş verenler oluyor, kargo ile gönderiyoruz" diye konuştu.