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17 Mayıs 2018 15:44

Ramazanda gölge yeri bulan şekerleme yaptı

Tokat’ta hava sıcaklıklarının 30 dereceyi bulması nedeniyle sıcaktan bunalan vatandaşlar gölge yerlerde şekerleme yaptı.

Ramazanda gölge yeri bulan şekerleme yaptı

17 Mayıs 2018 15:44


Yurtta genelinde olduğu gibi Tokat’ta Ramazan’ın ikinci günü hava sıcaklığı hissedilir derecede arttı. Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte sıcaklardan etkilenen vatandaşlar gölge yerlerde dinlenerek sohbet etmeyi tercih etti. Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde banklara uzanan bir vatandaşın yanı sıra Meydan Cami avlusunda vatandaşlar şekerleme yaptı. Cami avlusunun oldukça serin olduğunu ifade eden vatandaşlar, ibadetten sonra diğer vakit saatini dinlenerek, sohbet ederek geçirdiklerini kaydetti.




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