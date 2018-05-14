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14 Mayıs 2018 15:00

Reşadiye’de Bilim Fuarı açıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Dutdibi köyünde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışı gerçekleşti.

Reşadiye’de Bilim Fuarı açıldı

14 Mayıs 2018 15:00


Dutdibi İlkokul ve Ortaokul binasında açılan bilim fuarı sergisine Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Çezik, Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Deniz Çezik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fedakartürk, kurum amirleri ile öğretmen ve veliler katıldı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan projelerin yer aldığı serginin açılışını yapan Kaymakam Çırak ve beraberindekiler, sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.


TÜBİTAK’ın desteğiyle bu yıl ilkinin düzenlendiği ifade eden Dutdibi İlkokul ve Ortaokul Müdürü Ahmet Akgün,"TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışının mutluluğu içindeyiz. Hepimizin bildiği üzere bilim fuarı öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarında biridir. Bilim fuarı genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, bir çok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişi fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşmesidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır" dedi.




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