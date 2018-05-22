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22 Mayıs 2018 15:29

Reşadiye’de Meydan Parkı çalışmaları başladı

Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, ilçe merkezinde bulunan oturma parkı yıkılarak yerine bin metrekarelik alanda Meydan Parkı Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmaların başladığını söyledi.

Reşadiye’de Meydan Parkı çalışmaları başladı

22 Mayıs 2018 15:29


Başkan Kılıç, yapımı devam eden Meydan Parkı’nda devam eden çalışmaları inceledi. Proje fotoğrafları üzerinde ve alanda yapılan inceleme sonrası Kılıç, projenin Hükümet Meydanı’na güzellik katacağını kaydederek,"Reşadiye Belediyesi olarak gelişen, büyüyen, güzelleşen ilçemizi daha iyi standartlara ulaştırmak için büyük bir gayret ve heyecanla hareket ediyoruz. Parkın içinde, oturma alanları, çay ocağı, yeşil alanı ve yerden aydınlatmalı ışık sisteminin faaliyete geçmesiyle meydanımız modern bir görünümüne kavuşturacaktır. Burası hem çarşıda uğrayanlar hem de vatandaşların özel oturup dinlendiği, vakit geçirdiği bir alan olacak" dedi.




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