Şehit Aybüke Öğretmen’in hikayesi ağlattı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tokat’ın Niksar ilçesinde tören düzenlendi. 24 Kasım Öğretmenler Günü İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat’ın Hükümet Konağı önünde Atatürk Büstü’ne çelenk sunmasıyla başladı. Program daha sonra Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen etkinlikle devam etti. Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi tarafından düzenlenen programda saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, bütün eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenlik ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem ile başlayıp günümüze kadar gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan bir peygamber mesleğidir diyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bolat; “Öğretmenlik Peygamber Efendimizin “Ahirette alimlerin mürekkebi ile şehitlerin kanı tartılmış alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından daha ağır gelmiştir” dediği kutsal bir meslektir. Hz. Ali’nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” dediği saygın bir meslektir. Öğretmenlik Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk’ün “Cumhurbaşkanı olmasaydım öğretmen olurdum” dediği büyük bir meslektir” dedi. Bolat konuşmasını; “Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü, bu önemli günümüzün öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, milletimiz, ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde noktaladı.

Mesleğe yeni atılan en genç öğretmen Nimet Sümeyra Kurt ve emekli öğretmenler adına Nurşen Özek’in konuşmalarının ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler ve kompozisyonlar okundu.

Programda daha sonra emekli öğretmenlere İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya tarafından hizmet şeref belgeleri verildi. Stajer öğretmenlerin yemin törenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Düzenlenen programın finalinde ise Batman’ın Kozluk ilçesinde içinde bulunduğu aracın PKK’lı teröristlerin kurşunlarına hedef olması sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın, öğretmenlik mesleğine atılış hikayesi ve görev yaparken şehit edilmesinin anlatıldığı “Uyan Aybüke’m Uyan” adlı tiyatro oyununu izleyenler duygusal anlar yaşadı. Büyük beğeni toplayan oyunun ardından izleyiciler tiyatro oyununu sergileyen öğrencileri ayakta alkışladı.

Programa Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkan Vekili Fatih Dönmezoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, okul müdürleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.