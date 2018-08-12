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12 Ağustos 2018 15:33

Şehit Yasin Gencer için mevlit okutuldu

-Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 14 Ağustos 2015 tarihinde teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Yasin Gencer için memleketi Turhal ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit Yasin Gencer için mevlit okutuldu

12 Ağustos 2018 15:33



Jandarma Uzman Çavuş Gencer’in görev yaptığı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit oluşunun yıl dönümünde Turhal Belediyesi ve şehidin ailesi tarafından öğle namazının ardından babaevinin önünde mevlit programı düzenlendi.



Asri Cami imamı Ali Öztürk Merkez Cami müezzini Ahmet Suzan tarafından Gencer ve şehitler için dua edilen mevlit programında, katılımcılara hayır yemeği verildi.



Mevlid programına Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 48. Piyade Alay Komutanı Rıfat Dönel, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin katıldı.




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