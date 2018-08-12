Şehit Yasin Gencer için mevlit okutuldu

Jandarma Uzman Çavuş Gencer’in görev yaptığı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde teröristlerce gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit oluşunun yıl dönümünde Turhal Belediyesi ve şehidin ailesi tarafından öğle namazının ardından babaevinin önünde mevlit programı düzenlendi.

Asri Cami imamı Ali Öztürk Merkez Cami müezzini Ahmet Suzan tarafından Gencer ve şehitler için dua edilen mevlit programında, katılımcılara hayır yemeği verildi.

Mevlid programına Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 48. Piyade Alay Komutanı Rıfat Dönel, İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin katıldı.