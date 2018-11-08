Tokat tarım fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı

Tokat'ta bu yıl 7'ncisi düzenlenen Tarım Fuarı 130 firmanın katılımıyla başladı.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesinin destekleriyle bu yıl 7'ncisi düzenlenen Tokat Tarım Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Organize Sanayi Bölgesinde Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat TSO Başkanı Ali Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle çiftçi ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle açılışı yapılan fuara katılım sağlayan 130 firma, ürettikleri teknolojileri ziyaretçilerine tanıtma imkanı buldu. Tarım aletleri, traktörler ve gıda sektörü ürünlerin yer aldığı fuar 8-11 Kasım tarihlerinde açık olacak.

Tarım fuarıyla ilgili Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, fuarların Tokat tarımına ve ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ederek, organizede emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Çelik, "Türkiye'nin tarım potansiyeli en yüksel olan şehrimizde bu sene 7'ncisi düzenliyoruz tarım fuarının. Bu sene yaklaşık 130 firma katılıyor fuarımıza. Tabii fuarlar biliyorsunuz tarımsal ürünlerimizin, rezervlerimizim, coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı açısından son derece önemli" şeklinde konuştu.

Düzenlenen fuarda yenilebilir yabani bitkiler arasında olan endemik bitkilerden madımak otunun tanıtıldığı stant büyük ilgi gördü. Türkiye'de ilk kez üretici Halil Bayır tarafından profesyonel tarımla üretilmeye başlanan madımak otu yemeği ziyaretçilere ikram edildi. Normalde dağlarda yetişen bu özel bitkiyi profesyonel tarıma kazandırdıklarını ifade eden Bayır, yaptıkları üretimin doğal yöntemler kullanılarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Bayır, "Üretimi oldukça zor ama bir o kadar eğlenceli ve neşeli. Çok mücadele isteyen bir ürün. Biz önce tarımını sonra da bu şekilde paketlemesini yaptık. Madımak otu sindirim sitemine faydalı, şeker hastalıklarına faydalı, kan dolaşımını hızlandırır. Doğal antibiyotik" diye konuştu.

Madımak yemeği ikram edilen vatandaşlar son derece lezzetli olan yöresel lezzetin kendileri için vazgeçilmez bir tat olduğunu ifade etti.