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21 Haziran 2017 11:19

Tokat valisi merkeze alındı

Tokat Valisi Cevdet Can 21 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile merkeze alındı.

Tokat valisi merkeze alındı

21 Haziran 2017 11:19


Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı sonrasında alınan kararlar Resmi Gazete’nin 21 Haziran 2017 tarihli sayısında yer aldı. Bu kararlar içerisinde olan yeni valiler kararnamesine göre, 20 ilin valisi merkeze alınırken bu illere yeni vali atamaları yapıldı. Aralarında Tokat’ın da olduğu 41 il ve 12 ilçenin bu kararname ile mülki amirleri değişti. 3 yıldır Tokat’ta görev yapan Vali Cevdet Can Merkez Valiliğine alınırken, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Vekili Ömer Toraman Tokat Valisi olarak görevlendirildi.


- Vali Ömer Toraman’ın özgeçmişi


Tokat’ın yeni valisi Ömer Toraman 1967 yılında Erzurum’un Tortum ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamlayan Vali Toraman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. İlk olarak memleketi olan Erzurum’da Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yaptı. Sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulunan Vali Ömer Toraman son kararname ile Tokat Valiliğine atandı. Vali Ömer Toraman’ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.




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