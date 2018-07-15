Tokatlılar 15 Temmuz’da meydanları boş bırakmadı

Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen demokrasi nöbetine vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile katıldı. Tokat Valisi Dr Ömer Toraman, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48’inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Tokat İl emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Ak Parti İl Başkanı Metin Polat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof Dr Mustafa Şahin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK liderleri, şehit yakınları ve yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen nöbette, şiirler, vizyon gösterileri ve marşlarla coşku ve hüzün aynı anda yaşandı.

Nöbete eşiyle birlikte gelen evli ve 4 çocuk annesi Necla Öztürk, kalkışmanın olduğu 2016 yılında da günlerce nöbet tuttuğunu söyledi. Öztürk, “Burada sabaha kadar nöbet tutmaya razıyız. İnşallah böyle bir kalkışmayı Cenab-ı Allah bizlere bir daha yaşatmaz” şeklinde konuştu.

Yine nöbet tutmaya ailesiyle birlikte gelen Serhat İspirli isimli bir başka vatandaş ise 15 Temmuz’u acı bir tecrübe olarak nitelendirerek, Türk Milletinin bir daha böyle bir acıyı yaşamamasını diledi.

Öte yandan Niksar ve Erbaa’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında tutulan nöbetlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Niksar’da Bursa’dan gelen Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımı eşliğinde birliktelik yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlene programda şiirler, kasideler ve dualar okundu. Erbaa’da Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş ise söylenen marşlarla coştu, şehit hikayeleriyle hüzünlendi. 15 Temmuz şehitlerinden Birol Yavuz’un kızı da elinde Türk Bayrağı ile etkinlikleri takip etti.