Tokat’ta 2 köyün tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde sandığa giden Tokat merkeze bağlı Ekincili ve Çördük köydeki seçmenin tamamı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi. Milletvekili seçimlerinde ise oy oranları değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Çördük köyünde 1355 nolu sandıkta 147 seçmenin tamamı, Ekincili köyünde 1366 nolu sandıkta 34 seçmenin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi. Milletvekili seçimlerinde ise Çördük köyünde 125 oy AK Parti’ye 22 oy MHP’ye, Ekincili köyünde 30 oy AK Parti, 3 oy MHP, 1 oy Saadet Partisi’ne oy verdi.