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25 Haziran 2018 12:16

Tokat’ta 2 köyün tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi

Tokat’ta 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde 2 köydeki seçmenlerin tamamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi.

Tokat’ta 2 köyün tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi

25 Haziran 2018 12:16


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde sandığa giden Tokat merkeze bağlı Ekincili ve Çördük köydeki seçmenin tamamı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdi. Milletvekili seçimlerinde ise oy oranları değişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Çördük köyünde 1355 nolu sandıkta 147 seçmenin tamamı, Ekincili köyünde 1366 nolu sandıkta 34 seçmenin tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdi. Milletvekili seçimlerinde ise Çördük köyünde 125 oy AK Parti’ye 22 oy MHP’ye, Ekincili köyünde 30 oy AK Parti, 3 oy MHP, 1 oy Saadet Partisi’ne oy verdi.




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