Tokat’ta AK Parti’liler ve MHP’liler kutlama yaptı

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarının açıklanmaya başlamasının ardından Tokat’ta vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda sevinç gösterilerinde bulundu. Ellerinde Türk bayrakları, AK Parti ve MHP flamaları sallayan vatandaşlara araçları ile tur atan vatandaşlar korna çalarak eşlik etti. Davul zurna eşliğinde halay çeken vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. MHP’li vatandaşların "bozkurt" işaretleriyle kalabalığa destek verdiği görüldü. Kent merkezinde silahlı kutlama yapan çok sayıda vatandaş polisi alarma geçirdi. Silah atanlara karşı polis uygulama yaparken, trafik ve asayiş ekipleri halkın yoğun olduğu bölgelerde güvenlik önlemi aldı. Bir aracın arkasındaki "Başkan olmakla aday olmak arasında ince bir çizgi vardır. Seni başbakan yapacağız demiştik" yazısı dikkat çekti.