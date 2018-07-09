Tokat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan için 41 pare top atışı

43’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etmesi Tokat’ta 41 pare top atışı ile kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 16.43’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yemin etti. Türkiye yeminle birlikte resmen parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesinin hemen ardından Tokat Belediyesi tarafından belediye binası önünde 41 pare top atışı yapıldı.

Tokat Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Emniyet Teşkilatının aldığı güvenlik tedbirlerinin ardından Tokat Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından kontrollü olarak 41 pare top atışı yapıldı. Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, geleneğin eski bir Türk Devlet Geleneği olduğuna dikkat çekti. Bandırmalı: "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir tören oldu TBMM’de.Yeni sistemin birinci Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanımız yeminle görevine başlamış oldu. Biz de bu anı tarihi kılmak adına, unutmamak adına, Türk Devlet Geleneğimizde olan 41 pare top atışı, Tokat Belediyemiz tarafından belediye önünde gerçekleştirildi. Yeni sistemin bütün devletimize, milletimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen 41 pare top atış törenini takip eden vatandaşlar da yeni sistemin ülkeye hayırlar getirmesini diledi.