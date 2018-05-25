Tokat’ta dilenci operasyonu

Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Huzur Sokakta operasyonu düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Tokat Belediyesi Zabıta Ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında kent sokaklarında dilencilik yaparak vatandaşlara rahatsızlık veren şahıslar toplandı. Dilencilik yapan şahısların ihtiyaç sahibi olup olmadıkları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan sorgulamalarla ortaya çıkarılırken dilencilerin çoğunun şehir dışından geldiği tespit edildi.