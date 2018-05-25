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25 Mayıs 2018 14:24

Tokat’ta dilenci operasyonu

Tokat’ta Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Tokat Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün de desteğiyle düzenlenen Huzur Sokakta operasyonuyla, kentte dilencilik yapan şahıslar toplandı.

Tokat’ta dilenci operasyonu

25 Mayıs 2018 14:24


Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Huzur Sokakta operasyonu düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ile Tokat Belediyesi Zabıta Ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında kent sokaklarında dilencilik yaparak vatandaşlara rahatsızlık veren şahıslar toplandı. Dilencilik yapan şahısların ihtiyaç sahibi olup olmadıkları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan sorgulamalarla ortaya çıkarılırken dilencilerin çoğunun şehir dışından geldiği tespit edildi.




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