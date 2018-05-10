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10 Mayıs 2018 17:13

Tokat’ta jandarmadan haşhaş operasyonu

Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Erbaa’da izinsiz olarak haşhaş ekildiği tespit edilen tarlalara yapılan operasyonda 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Tokat’ta jandarmadan haşhaş operasyonu

10 Mayıs 2018 17:13


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutalığına bağlı ekipler, alınan bir istihbarat üzerine Erbaa ilçesine bağlı Üzümlü Köyü’nde bir şahsa ait tarlada izinsiz haşhaş ekildiğini tespit etti. Harekete geçen Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler bölgede yaptıkları operasyonda 2 bin 300 metrekarelik bir alana izinsiz olarak ekildiği tespit edilen 160 bin kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Yakalanan şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken, ele geçirilen haşhaş bitkilerinin yerinde imha edildiği bilgisine ulaşıldı.




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