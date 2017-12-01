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01 Aralık 2017 20:23

Tokat’ta kısa dönem erler yemin etti

Tokat İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan 206 kısa dönem er yemin etti.

Tokat’ta kısa dönem erler yemin etti

01 Aralık 2017 20:23


Ali Yücel Spor Salonu’nda 369’uncu kısa dönem erlerin yemin törenine Tokat Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Küsbeci, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Erdinç İnel kısa dönem erlerin aileleri, eş ve çocukları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Birol Çavuşoğlu tarafından kısa dönem erlere yemin ettirildi. Erler adına Jandarma Er Cihat Eski’nin konuşmasının ardından başarılı erbaş ve erlere ödüllüleri takdim edildi. İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Erdinç İnel’in konuşmasının ardından tören geçişi yapıldı. Yemin törenin ardından kısa dönem erler aileleri bir araya gelerek hasret giderdi.




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