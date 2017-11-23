Tokat’ta köy okulu öğrencilerine trafik eğitimi

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri merkez ilçeye bağlı Çamaltı Köyü İlkokulunu ziyaret etti. Köy okulunda öğrenim gören öğrencilere trafik eğitimi ve jandarmayı tanıtıcı bilgiler verilen ziyarette, etkinlikte yer alan 36 öğrenciye üzerinde jandarmayı hatırlatan sembollerin bulunduğu anahtarlıklar, kalem ve cetveller hediye edildi. Çocuklarla birlikte eğitime katılan 3 öğretmenin de öğretmenler gününü kutlayan ve günün anısına hediyeler veren Jandarma Timleri eğitim sonunda çocuklarla birlikte çikolata yiyerek meyve suyu içti.