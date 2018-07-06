Tokat’ta kubar esrar operasyonu, 1 tutuklama, 1 firar

Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Şenyurt Beldesinde bulunan Karaevli Mahallesinde S.K. ve Ö.B. ile yasadışı kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı. Bu duyum üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri S.K.’nın annesine ait olduğu belirlenen evde ve eve bağlı bahçe ve eklentilerine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan izin sonrasında yapılan aramada 10 bin 240 gr kubar esrar ve bir miktar kenevir ele geçirdi. Ö.B. isimli şahıs tutuklanarak Zile Kapalı Ceza ve İnfaz kurumuna gönderilirken firari olan şüpheli S.K.’nın yakalama çalışmalaırna devam edildiği öğrenildi.