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24 Şubat 2018 16:15

Tokat’ta mağaza açılışında izdiham yaşandı

Tokat’ta züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu alışveriş merkezi açılışında 3.

Tokat’ta mağaza açılışında izdiham yaşandı

24 Şubat 2018 16:15

5 liraya satılan ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.


Tokat’ta Dudayev Parkı yanı Buzluk Sokak’ta züccaciye ürünlerinin satışa sunulduğu mağazada ’ne alırsan 3.5 lira’ kampanyası vatandaşların dikkatini çekti. Binlerce ev eşyasının satışa sunulduğu mağazada vatandaşlar içeri girmek için adete bir birleriyle yarıştı. İçeri güçlükle girenler ise yaşanan kalabalıkta alışveriş yaptı. Dışarı çıkmakta içeri girmek kadar zor oldu. Ellerinde seleler, tabureler, hediyelik eşyalarla dışarı çıkmak isteyenlere görevliler yardım etti. Mağaza sorumlusu beklemedikleri yoğun ilgiden dolayı şaşkın olduklarını kaydetti.




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