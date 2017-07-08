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08 Temmuz 2017 16:54

Tokat’ta metruk evde bonzai kullanan 2 genç hastaneye kaldırıldı

Tokat’ta metruk evde bonzai içerken yakalanan 2 genç ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Tokat’ta metruk evde bonzai kullanan 2 genç hastaneye kaldırıldı

08 Temmuz 2017 16:54


Edinilen bilgiye göre, Ali Paşa Mahallesi Gaziosmanpaşa Ortaokulu yanında yıllardır atıl durumda bulunan tarihi binada bonzai kullanan gençlerin olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Polis tarafından metruk binada yarı baygın şekilde bulunan iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri binanın ikinci katında yapmış oldukları aramada bonzai kullanımında kullanılan düzenek tespit etti. Ayrıca narkotik dedektör köpeği Dino’nun yardımıyla bina içerisinde uyuşturucu madde araması yapıldı. Bazı mahalle sakinleri ve esnaflar yıllardır atıl durumda bulunan binanın uyuşturucu madde kullananların meskeni haline geldiğini, gece binanın çevresinden geçmeye korktuklarını söyledi.


Öte yandan hastaneye kaldırılan gençlerin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.




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