Tokat’ta ‘okulumda spor’ projesi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde gerçekleştirilen “Okulumda Spor” projesi iş birliği protokolü imza töreni gerçekleştirildi. Gençlik Merkezi Mehmet Akif İnan Salonunda yapılan programa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler, sporcular ve öğrenciler katıldı. Programda Yüzme Antrenörü Ufuk Güler, Okçuluk Antrenörü Davut Kaya, Judo Antrenörü Evren Tiryaki ve Dart branşında Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Tayarer tarafından protokol kapsamında yapılacak olan branşların tanıtımları gerçekleştirilerek, sporcular tarafından uygulamalı olarak gösteri yapıldı. Tanıtım sunumlarının ardından konuşma yapan İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Cemil Çağlar, bu yıl ikincisini gerçekleştirilen protokol ile müzik ve halk oyunlarının yanına, okçuluk, judo, yüzme ve dart’ı eklemiş olduklarını ifade ederek, “Spor artık devletlerarası bir rekabet alanı oluşturuyor. Devletler büyük spor organizasyonlarını hazırlamak için ciddi anlamda lobi faaliyeti yapıyorlar. Bugün imzalarını attığımız proje ile yazın 10 bin kişinin faydalandığı İl Spor Merkezlerimiz ile daha geniş tabana yayarak daha fazla gencin, kurslardan faydalandıracak ve yetenekli sporcularımızı Türk Sporumuza kazandıracağız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise konuşmasında okulların müzikle, sporla, sanatla buluşarak etkinlikler yapması da çok önemli olduğunu belirterek, “Ülke olarak çocuklarımızın yetişmesinde bu bütün değişkenleri dikkate almamız gerekiyor ki; yarınlarımıza çok daha umutla bakabilelim” diye konuştu. Protokol konuşmalarının ardından imza töreni gerçekleştirildi.