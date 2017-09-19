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19 Eylül 2017 20:38

Tokat’ta ot yangını büyümeden söndürüldü

Tokat’ta ormanlık alana sıçrayan ot yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tokat’ta ot yangını büyümeden söndürüldü

19 Eylül 2017 20:38


Edinilen bilgiye göre; Kaleardı Mahallesi su deposu yanındaki alanda kuruyan otların kişi veya kişilerce yakılması sonucu başlayan yangına ilk olarak mahalle sakinleri müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri de bölgeye intikal ederek kısa sürede çalışmalarına başladı. Çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yaptığı çalışma sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük alanda etkili olan yangında bazı çam ağaçları zarar gördü. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.




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